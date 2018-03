Meirelles: sobretaxa de aço nos EUA confirma protecionismo do governo Trump

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, criticou nesta quinta-feira, 1, a decisão do governo norte-americano de sobretaxar as importações de alumínio e aço no país.

Segundo o titular da Fazenda, a medida está em linha com a política protecionista anunciada pelo presidente Donald Trump já na campanha pela Casa Branca e não vai ajudar a melhorar a competitividade da indústria americana.

"O Brasil teve política protecionista por muitos anos e isso, no longo prazo, não dá certo", comentou o ministro após participar de evento na capital paulista. "O presidente Trump tem essa visão. Na minha avaliação, não é algo que vai aumentar a competitividade da indústria americana, pelo contrário", acrescentou Meirelles.

Fonte: Estadão conteúdo