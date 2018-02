Brasil conquista pela primeira vez prêmios no Forbes Travel Guide

O Brasil figura pela primeira vez no Forbes Travel Guide. O Belmond Hotel das Cataratas, localizado Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, é o primeiro da América do Sul a conquistar cinco estrelas no disputado guia de viagens de luxo idealizado pela publicação Americana, criadora do rigoroso sistema de classificação por estrelas para resorts, spas e hotéis de luxo.

Com mais sete hotéis classificados na categoria quatro estrelas pela Forbes, o Brasil lidera o segmento premium em todo o continente. Em uma área dominada por hotéis familiares tradicionais, de acordo com o guia há uma tendência crescente de novas marcas de luxo globais que abrem propriedades no Brasil.

Em seu 60º aniversário, um marco histórico, o Guia de Viagens da Forbes apresenta a sua 60ª lista de vencedores mundiais usando a classificação por estrelas, com base em sua abordagem extremamente seletiva e rigorosa dos melhores estabelecimentos e serviços de luxo do mundo.

Os vencedores do prêmio de 2018 incluem 27 novos hotéis cinco estrelas, 70 novos hotéis quatro estrelas e 76 novos hotéis recomendados. Outros estabelecimentos que receberam a classificação Forbes pela primeira vez incluem cinco restaurantes cinco estrelas, 24 restaurantes quatro estrelas e 10 restaurantes recomendados. A lista também faz recomendações de cinco novos spas cinco estrelas e 29 novos spas quatro estrelas.

O Guia de Viagens da Forbes classifica estabelecimentos de 50 países das Américas, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Os novos destinos adicionados em 2018 incluem: Abu Dhabi, Amsterdã, Aruba, Chengdu, Dubai, Hokkaido, Jamaica, Kuala Lumpur, Madri, Marraquexe, Okinawa, Panamá, Praga, Sanya e Viena. Em comemoração ao seu 60º ano, o Guia de Viagens da Forbes será expandido para 60 países na premiação de 2019.

"Este é um ano muito importante para o Guia de Viagens da Forbes, pois comemoramos 60 anos, uma trajetória impressionante de serviços prestados a hotéis e hóspedes", disse Gerard J. Inzerillo, CEO do Guia de Viagens da Forbes. "Somos a fonte mais confiável para os viajantes; por isso, continuamos com a nossa missão de verificar os estabelecimentos de luxo no mundo inteiro. Estamos felizes com a premiação dos vencedores de 2018, uma excelente coleção de hotéis, restaurantes e spas, que oferecem uma forte cultura de serviço. É o maior e mais global grupo de estabelecimentos classificados por estrelas da história da nossa empresa. Parabéns a esses estabelecimentos pela dedicação e excelência de serviço."

Além do aniversário do Guia de Viagens da Forbes, a empresa apresentou seu novo site forbestravelguide.com, que exibe os estabelecimentos globais classificados por estrelas.

Para comemorar os prêmios, os vencedores participarão do evento Verified, The Forbes Travel Guide Luxury Summit no The Beverly Hilton, em Beverly Hills, nos dias 27 e 28 de fevereiro. O evento terá a participação de chefs premiados, incluindo: Geoffrey Zakarian e Wilfrid Hocquet, Georgie, Beverly Hills; Jean-Georges Vongerichten e Richard Archuleta, Jean-Georges Beverly Hills; William Bradley, Addison Restaurant, San Diego; Samir Roonwal, The Blvd, Beverly Hills; Hilary Henderson, CUT, Beverly Hills; Kaleo Adams, The Polo Lounge, Beverly Hills; Giuseppe Manco, The Restaurant do Mr. C, Beverly Hills; Craig Strong, Studio, Laguna Beach; Hugo Bolanos, Wolfgang Puck do Hotel Bel-Air, Beverly Hills; e Derek Poirier, Valrhona. Moët & Chandon, a champanhe oficial do Guia de Viagens da Forbes de 2018, será servida para brindar a festa. As bebidas serão fornecidas pela Diageo e as flores pela Luxe Bloom.

Para homenagear os 60 anos do Guia de Viagens da Forbes, a popular Pan Am Experience participará da comemoração, levando os participantes de volta ao passado, em um evento retrô inspirado na companhia aérea.