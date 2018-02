Ações da Eletrobras elevam alta da Bovespa nesta terça-feira

O principal índice da Bolsa de São Paulo, Ibovespa (B3), fechou com alta de 1,19%, a 85.803 pontos, nesta terça-feira (20), puxada pela alta das ações preferenciais da Eletrobras, que fecharam o dia a +8,65%. A quinta alta seguida do pregão superou os 85.530 pontos registrados em 26 de janeiro.

O mercado financeiro reagiu positivamente às 15 medidas econômicas e fiscais anunciadas nesta terça-feira (20) pelo governo federal. Entre uma das 15 ações anunciadas pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está a privatização da Eletrobras.

As 15 medidas são uma alternativa à reforma da Previdência, que foi suspensa em decorrência do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.

Dólar encerra o dia em alta

O dólar encerrou o dia com alta de 0,67%, a R$ 3,355.