Bolsa e dólar fecham em alta nesta terça

O principal índice de ações da B3 fechou em alta nesta terça-feira (6), com as ações do Itaú Unibanco entre as principais influências positivas.

>> Dólar fecha estável e bolsa sobe um dia após turbulência nos mercados externos

O Ibovespa fechou com alta de 2,77%, a 84.126 pontos.

Às 11h16, o índice recuava 0,42%, a 81.515 pontos. Na segunda, o Ibovespa caiu 2,59%, a 81.861 pontos.

O mercado também foi positivo com a relativa trégua na aversão a risco externa, que minou praças acionárias globais neste começo de semana.

O dólar também fechou em alta nesta terça. As bolsas de valores dos EUA se recuperavam após uma abertura em forte baixa.

A moeda fechou com queda 0,77%, a R$ 3,2374.

Às 11h17, o dólar subia 0,36%, R$ 3,2743. Em relação ao real, a moeda fechou em alta de 0,99% nesta segunda, cotado em R$ 3,2467.

As bolsas de valores norte-americanas se recuperavam após os três principais índices terem chegado a cair 2% na abertura depois de dois dias de fortes perdas em meio a uma ampla operação de vendas em mercados acionários globais.