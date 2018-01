Ibovespa bate novo recorde e alcança 85.530 pontos

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em forte alta nesta sexta-feira (26).

O Ibovespa fechou com alta de 2,21%, a 85.530,84 pontos.

O novo recorde foi registrado dois dias após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso envolvendo o apartamento triplex no Guarujá.

Já o dólar fechou em queda novamente nesta sexta, com os investidores apostando que o ex-presidente Lula pode ficar fora da corrida eleitoral deste ano.

A moeda caiu 0,31% e fechou cotado a R$ 3,140 para venda.

O dólar também caía ante uma cesta de moedas e divisas de países emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano.