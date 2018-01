Bolsa renova máxima e fecha acima dos 81 mil pontos

O principal índice da bolsa paulista fechou em novo recorde nesta quarta-feira (17), acima dos 81 mil pontos pela primeira vez. O índice mantém a alta com o contínuo fluxo de investimento estrangeiro, e nesta sessão, favorecida pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa.

O Ibovespa fechou em alta de 1,7%, a 81.189 pontos. O giro financeiro somou R$ 9,48 bilhões.

Na véspera, o índice rompeu pela primeira vez o marco dos 80 mil pontos, mas não o sustentou o patamar até o fechamento que ficou com 79.831 pontos. O presidente da República Michel Temer chegou a comemorar o resultado através de sua página no Twitter: “Muito me alegra o resultado da Bovespa, que ultrapassou hoje o patamar inédito de 80 mil pontos. O recorde significa valorização das nossas empresas, que, com a inflação baixa, podem investir mais e gerar emprego e renda para o País”.

O mercado reage a uma expectativa positiva com a economia do Brasil, em meio a juros baixos. Investidores mantém o viés favorável para o mercado acionário, que segue alvo ainda de forte fluxo de investimento estrangeiro.

Até então, o maior recorde havia sido registrado no dia 8 de janeiro, quando a pontuação do Ibovespa atingiu 79.378 pontos. Desde o dia 2 de janeiro, o indicador vem batendo sua marca histórica.

O dólar, por sua vez, fechou em queda ante o real nesta quarta-feira (17), após oscilar durante o dia. A moeda operou em alta pela manhã em sintonia com a trajetória da moeda no exterior, mas perdeu a força de tarde, com fluxo de ingresso de recursos.

Às 12h49, o dólar avançava 0,08%, a R$ 3,2316 na venda.

No fechamento, a moeda teve queda de 0,04%, a R$ 3,2239.

O mercado continua atento ao cenário político do país, com a expectativa pela votação da Reforma da Previdência, marcada para o dia 19 de fevereiro na Câmara dos Deputados.

No cenário externo, o dólar operava em alta ante uma cesta de moedas e sobre o euro, depois de a moeda única ter renovado mais cedo nova máxima de três anos e meio. Por outro lado, o dólar cedia ante divisas de países emergentes com os pesos chileno e mexicano, mas subia ante a lira turca.