Bolsa fecha em alta e dólar cai nesta sexta-feira

O principal índice da Bovespa encerrou esta sexta-feira (5) em alta, no décimo pregão seguido no azul. O cenário local, com renovação de recordes, abrem espaço para algum ajuste.

O Ibovespa fechou em alta de 0,37%, a 78.935 pontos.

Às 11h06, a bolsa avançava 0,14%, a 78.538 pontos.

O foco dos investidores está no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, no fim deste mês, que pode tirá-lo da corrida eleitoral.

As articulações do governo para aprovar a reforma da Previdência, que tem sua primeira votação no Congresso marcada para fevereiro, também atraem as atenções.

O dólar fechou em queda ante ao real nesta sexta-feira, apesar de operar em alta durante parte do dia. A moeda reverteu os ganhos após relatório sobre mercado de trabalho dos Estados Unidos mais fraco do que o esperado.

O dólar teve baixa de 0,16%, a R$ 3,2294.

Às 11h07, o dólar avançava 0,31%, a R$ 3,2446.

Após os dados, operadores mantiveram as apostas de que o banco central dos EUA vai elevar os juros duas vezes neste ano. O dólar subia ante uma cesta de moedas após o relatório, embora com menos vigor, e avançava ante divisas de países emergentes, como o peso chileno e o rand sul-africano.