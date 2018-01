Bolsa fecha em alta e dólar cai nesta quarta-feira 

O principal índice da bolsa de valores paulista fecha em alta nesta quarta-feira (3), com ganhos nos setores de Finanças, Imobiliário e Telecomunicações.

O Ibovespa fecha em alta de 0,13%, a 77.995,16 pontos.

Às 10h28, o Ibovespa recuava 0,16%, a 77.764 pontos.

Entre os destaques positivos estavam a Embraer, com alta de 3,80%, a Companhia Siderúrgica Nacional e Usiminas também acima de 3%.

Na ponta negativa estavam Edp Energias do Brasil, Rumo Logistica Operadora Multinacional e Raia Drogasil.

O dólar, por sua vez, fechou em queda nesta quarta-feira, sintonizado com a trajetória da moeda no exterior em dia de agenda doméstica esvaziada.

O dólar fechou com queda de 0,73%, a R$ 3,2364 na venda.

Às 10h29, o dólar caía 0,23%, a R$ 3,2515.

No cenário externo, o dólar caía ante moedas de países emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano. Os investidores vão procurar no documento sinais de como a política monetária dos Estados Unidos será gerenciada daqui para frente. Juros mais altos podem atrair para a maior economia do mundo recursos aplicados em outras praças, como a brasileira.

Nas próximas semanas, os investidores também vão ficar de olho no julgamento, marcado para o dia 24 de janeiro, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância no caso do tríplex no Guarujá.