Bolsa fecha em alta no último pregão do ano

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em alta nesta quinta-feira (28), acumulando valorização de quase 27% em 2017. Investidores aproveitaram a baixa liquidez típica do último pregão do ano para ajustar suas posições e carteiras.

O Ibovespa fechou com alta de 0,43%, a 76402 pontos.

Conforme pré-ajuste de fechamento, o indicador subiu 6,13% em dezembro e 26,8% em 2017. O giro financeiro do pregão era de 4,73 bilhões de reais.

O dólar fechou com leve alta ante o real nesta quinta-feira, em linha com o desempenho da moeda norte-americana no exterior. A variação da moeda durante o dia também foi influenciada pela formação da última Ptax do ano em um dia de volatilidade em meio ao baixo nível de negócios.

O dólar fechou a 0,08%, a R$ 3,3144 na venda.

A Ptax é uma taxa do Banco Central usada para corrigir diversos contratos cambiais e os investidores tendem a puxar as cotações para seus interesses. Com o volume de negócios reduzido por conta das festas de final de ano, isso tende a deixar a sessão mais volátil.

A reforma da Previdência permanece no radar dos investidores, que seguem atentos aos esforços do governo Michel Temer para angariar apoio político de deputados mesmo durante o recesso parlamentar.

No cenário externo, o dólar chegou a cair para a mínima de quatro semanas contra uma cesta de moedas, diante do cenário econômico nos Estados Unidos, após a aprovação de cortes tributários.