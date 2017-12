Bolsa fecha em alta e dólar cai nesta quarta-feira

As ações fecharam em alta no pregão desta quarta-feira (27), com ganhos nos setores de Consumo, Imobiliário e Energia elétrica.

O Índice Bovespa fechou com alta de 0,48%, 76.072 pontos.

Na ponta positiva, o destaco ficou para as ações da Lojas Americanas que subiram 4,08%. As ações da Natura Cosmeticos adicionaram 4,00%, e as da Localiza Rent a Car avançaram 3,48%.

O pior desempenho da sessão foi das ações da Embraer que caiu 3,61%. Além da Telefonica Brasil que recuou 1,72%, e Estacio Participações, 0,91%.

Às 11h31, o Ibovespa avançava 0,36%, a 75.457 pontos. Na sexta-feira (22), o índice fechou praticamente estável, com alta de 0,07%, a 74.622 pontos.

O dólar fechou em queda ante o real nesta quarta-feira, numa sessão de menor volume financeiro diante das festas de final de ano.

O dólar recuou 0,07%, a R$ 3,3119 na venda.

No cenário externo, a moeda norte-americana fechou em baixa ante uma cesta de moedas e divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano, também por causa da fraqueza nos negócios com os feriados de final de ano.

No cenário interno, a reforma da Previdência continua no radar, bem como os esforços do governo para tentar tirá-la do papel.

Às 11h32, a moeda dos Estados Unidos recuava 0,53%, a R$ 3,3195 reais na venda. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,77%.