Sobe e desce na cotação do bitcoin: o que aconteceu e por quê?

Esta foi uma semana turbulenta no mercado de criptomoedas, em que ganhos espetaculares realizados no último mês evaporaram no espaço de sete dias.

Ao longo de 2017, o bitcoin teve ganhos inacreditáveis, subindo de aproximadamente US$ 1 mil (R$ 3,33 mil), no início do ano, para um recorde de quase US$ 20 mil (R$ 66,6 mil) em dezembro. Apenas nos últimos dois meses, o valor da moeda virtual duplicou.

No entanto, na semana passada, o mercado das criptomoedas experimentou uma série de perdas, que culminaram forte queda na sexta-feira (22), com o valor do bitcoin chegando a menos de US$ 11 mil (R$ 36,63 mil), segundo informou a BBC, citando números do site Coindesk, especializado em negociações da moeda virtual. A emissora britânica acrescentou que o bitcoin ainda subiu para US$ 13 mil (R$ 43,29 mil), mas o preço permanece volátil.

As maiores perdas de valor que o bitcoin sofreu ao longo da semana levaram, segundo a BBC, a um aumento nos negócios da Coinbase na sexta-feira, uma casas de câmbio de bitcoin. No entanto, como resultado de problemas técnicos, o câmbio teve que interromper suas trocas duas vezes durante o dia.

As bolsas CBOE e CME também viram a negociação de certos contratos futuros da bitcoin suspensos devido à rápida mudança de preços. Esses contratos funcionam essencialmente de uma maneira que permite aos investidores que façam apostas refletindo onde eles preveem que o preço da bitcoin estará em diferentes momentos do futuro, informou a BBC.

A especulação começou a surgir, já que o mercado está tentando dar sentido à queda descendente que parecia fora do horizonte.

De acordo com Charles Hayter, fundador e CEO do site Cryptocompare, o mercado ainda é impulsionado principalmente pelo sentimento, ainda segundo informações da BBC. Depois de um enorme aumento nos preços, as pessoas seguiram a mudança de humor do mercado e os preços caíram.

Outra questão é a confiança no mercado, e algumas pessoas criticam as suspensões que o comércio de sexta-feira experimentou.

"Não é bom simplesmente levar a negociação offline de forma aleatória ao longo do dia", disse o comerciante de bitcoin, Nick Colas, para a BBC, acrescentando que "a robustez desse sistema é tão importante para sua confiança… quanto o próprio preço das criptomoedas".

Outras explicações estipulam que há uma explicação sazonal para a queda nos preços das moedas virtuais. A razão para isso, de acordo com a revista Forbes, é que há uma série de feriados importantes, incluindo o Natal e o Ano Novo no final de dezembro, o que torna este um momento ruim para a poupança e os investimentos. A Forbes ainda afirma que informações e privilegiadas e a manipulação de mercado poderiam ser outras possíveis explicações.

No meio da turbulência e dos temores de que esse mercado possa ser uma bolha gigante, algumas autoridades começaram a emitir avisos às pessoas que procuram fazer investimentos no mercado.

"Eu vejo o bitcoin como uma espécie de "mania das tulipas", como uma bolha fora de controle", disse Lars Rhode, chefe do banco central dinamarquês a uma emissora nacional, a DR.

O diretor executivo da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido também advertiu os investidores que eles deveriam estar preparados para perder todo o seu dinheiro se eles decidissem investir em bitcoin, segundo reportou a revista de investimentos britânica Investment Week.

