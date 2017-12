Bovespa fecha em alta após avanço da reforma tributária nos EUA

Nesta quarta-feira (20), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou o pregão em alta, alavancada pelo avanço da reforma tributária nos Estados Unidos e mostrando estar alinhada ao comportamento dos índices futuros em Wall Street, com a expectativa de que a reforma tributária do governo Donald Trump consiga concluir sua tramitação no Congresso dos EUA ainda nesta quarta.

O índice fechou com alta de 0,88%, a 73.320 pontos. Na véspera, o Ibovespa fechou a 72.680 pontos. Uma variação positiva de 639,3 pontos.

Dólar registra leve alta, ficando praticamente estável

Já o dólar, após iniciar o dia com leve recuo, também refletindo a tramitação da reforma tributária norte-americana, reverteu o movimento, e encerrou os trabalhos do dia em leve alta, porém muito próximo da estabilidade.

A moeda norte-americana fechou o pregão registrando alta de 0,04%, sendo comercializada a R$ 3,298.