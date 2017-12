Petróleo fecha em alta nesta terça

Os barris de petróleo fecharam alta nesta terça-feira (19), com investidores monitorando o lançamento de um míssil por rebeldes iemenitas contra a Arábia Saudita e a paralisação contínua das atividades de um oleoduto no Mar do Norte.

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI fechou a US$ 57,56, subindo 0,59%. O Petróleo Brent para entrega em Fevereiro registrou ganhos 0,50% para negociação a US$ 63,73 por barril.

Às 11h20, o barril de WTI para entrega em fevereiro tinha alta de 0,58%, a US$ 57,55. Já o barril de Brent para fevereiro avançava 0,52%, a US$ 63,74.

Na manhã desta terça, a Arábia Saudita informou que interceptou um míssil lançado por rebeldes xiitas do Iêmen cujo alvo era o palácio real em Riad. Com o lançamento, novas tensões geopolíticas no Oriente Médio voltaram ao radar influenciando nos preços do petróleo.

Além disso, os preços do petróleo também receberam apoio da paralisação no sistema de oleodutos Forties, no Mar do Norte, na semana passada. A interrupção, que pode durar semanas, interrompe o fluxo de cerca de 450 mil barris por dia no Mar do Norte.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros 10 produtores de fora do cartel, incluindo a Rússia, concordaram, no fim do mês passado, em prorrogar um acordo para conter cerca de 2% da produção do óleo até o fim do próximo ano.

