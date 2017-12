Bolsa fecha em alta e dólar cai nesta sexta-feira

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em alta nesta sexta-feira (15), com o movimento negativo perdendo força após cair nas duas sessões anteriores, pressionado pelo adiamento da votação da reforma da Previdência para 2018.

O Ibovespa fechou com alta de 0,25%, a 72.607 pontos.

Às 11h49, o Ibovespa subia 0,38%, a 72.705,98 pontos. Por volta do mesmo horário, as ações da Vale, Petrobras e Itaú Unibanco, com peso relevante no índice, tinham valorização.

Na véspera, o principal índice da bolsa fechou em queda de 0,82%, a 72.314 pontos.

Um dos destaques do dia na bolsa brasileira nesta sessão foi a estreia da BR Distribuidora, com as ações da empresa, que avançam 6,47% a R$ 15,97.

O dólar, por sua vez, fechou em queda nesta sexta-feira, num movimento de correção após as recentes altas geradas pelos temores sobre a votação da reforma da Previdência.

A moeda fechou em queda de 1,40%, a R$ 3,2950.

Às 11h49, o dólar recuava 0,78%, a R$ 3,3157.