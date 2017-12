As bolsas da Ásia encerraram o pregão desta quinta-feira (14) em baixa, repercutindo a decisão do banco central dos EUA, que optou por elevar pela terceira vez no ano a taxa de juros no país.

Na China, o Xangai Composto recuou 0,32%, a 3.292,43 pontos.

O Nikkei 225, de Tóquio, recuou 0,28%, a 22.694,45 pontos.

Em outros mercados da região, o Hang Seng caiu 0,19%, a 29.166,38 pontos. Em Seul, o Kospi caiu 0,45%, a 2.469,48 pontos.