Petróleo fecha em queda com alta das reservas de gasolina nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira (13), após o anúncio da alta semanal das reservas de gasolina nos Estados Unidos.

O barril de WTI para entrega em janeiro perdeu US$ 0,54, a US$ 56,60 no New York Mercantile Exchange. Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro fechou a US$ 62,44, no Intercontinental Exchange (ICE), com queda de US$ 0,90.

As reservas comerciais de petróleo caíram 5,1 milhões de barris na semana encerrada em 8 de dezembro, mas as de gasolina subiram 5,7 milhões de barris, de acordo com o Departamento de Energia. Analistas contavam com uma queda de 2,9 milhões e uma alta de 2,3 milhões.

Essa foi a terceira semana consecutiva de decepção com a demanda norte-americana por gasolina e indica uma sobreoferta de combustíveis, o que leva as refinarias a reduzirem as compras de petróleo para ajuste de estoque.

Por outro lado, a produção nos EUA voltou a subir. A média foi de 9,78 milhões de barris ao dia, contra 9,71 milhões de barris na semana anterior.

Às 10h20, o barril de WTI para entrega em janeiro tinha alta de 0,61%, a US$ 57,49. Já o barril de Brent para fevereiro avançava 0,73%, a US$ 63,80.

>> Opep prorroga cortes na produção de petróleo por 9 meses

>> Jim O’Neill no 'Project Syndicate': A irregularidade do petróleo

>> 'Financial Times': Traders de commodities miram escala de participação no mercado