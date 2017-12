Bolsas asiáticas encerram pregão em alta, lideradas por Hong Kong

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (13) majoritariamente em alta, com os ganhos da sessão liderados por Hong Kong.

A grande exceção do dia foi a Bolsa de Tóquio. O índice Nikkei 225 encerrou o pregão em baixa de 0,47%, a 22.758,07 pontos. O recuo do mercado japonês foi motivado pelo impacto da apreciação do iene frente ao dólar.

Na China, o Xangai Composto teve alta de 0,68%, para 3.303,04 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,49%, a 29.222,10 pontos, com a alta liderada pelas ações de cassinos de Macau. Em Seul, o Kospi registrou avanço de 0,79%, a 2.480,55 pontos.