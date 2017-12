Bolsa e dólar fecham em queda nesta quarta-feira

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em queda nesta quarta-feira (13), repercutindo a notícia de que a votação da reforma da Previdência ficou para fevereiro.

O Ibovespa fechou em baixa de 1,22%, aos 72.914,34 pontos.

A sessão foi marcada ainda por vencimento de opções sobre o Ibovespa e sobre o índice futuro, o que ajudou a trazer volatilidade aos negócios.

O dólar também fechou em queda ante ao real nesta quarta, pressionado pelo fechamento de questão do PSDB a favor da reforma da Previdência e também pelo anúncio da data do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ação referente ao tríplex no Guarujá.

O dólar comercial caiu 0,37%, cotado a R$ 3,315.

No cenário externo, o dólar recuava ante uma cesta de moedas e também ante divisas de emergentes, como o peso chileno e rand sul-africano. A sessão foi marcada pela expectativa em torno do desfecho do encontro de política monetária do Federal Reserve.

O Banco Central vendeu o total de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de janeiro. Até agora, rolou o equivalente a 6,3 bilhões de dólares do total de 9,638 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.