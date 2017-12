Bovespa encerra em alta apesar de notícias sobre reforma da Previdência

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo reverteu as expectativas negativas desta terça-feira (12), com a informação sobre o adiamento da votação da reforma da Previdência, e encerrou o dia com alta de 1,39%, a 73.813 pontos.

O mercado também reagiu positivamente à divulgação de ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que viu os indicadores de inflação em níveis confortáveis ou baixos. O documento reforça a tendência de um novo corte de juros em fevereiro, mas em menor ritmo.

Entre as principais altas desta terça-feira (12), estiveram os papéis da MRV Engenharia (+5,43%), Estacio (+4,62%), Kroton (+4,30%), Taesa (+3,44%). A Petrobras registrou alta de +0,72%, enquanto os papeis da Vale subiram +1,17% na sessão. Entre as maiores quedas, estiveram a Rumo SA (-1,95%), Raiadrogasil (-1,57%), Usiminas (-0,67%) Localiza (-0,57%) e Embraer (-0,48%).

Às 11h07, o Ibovespa caía 1,25%, a 71.893 pontos.

Dólar fecha a R$ 3,307

Já o dólar iniciou a terça com leve alta ante o real, após subir mais de 2% nas três últimas sessões com os investidores ainda cautelosos com as negociações do governo para tentar votar a reforma da Previdência na próxima semana. A moeda norte-americana, que chegou a ser cotada a R$ 3,317 frente ao real, encerrou o dia com alta de 0,29%, a R$ 3,307.