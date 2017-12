Petróleo fecha em alta nesta segunda-feira

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (11), em meio a uma paralisação das atividades do oleoduto de Forties, no Reino Unido.

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI em Janeiro foram negociados na entrega a US$ 57,86, subindo 0,87%. O Petróleo Brent para entrega em Fevereiro registrou ganhos 2,00% para negociação a US$ 64,67 por barril.

A paralisação do oleoduto de Forties, que transporta cerca de 40% da produção diária de petróleo do Reino Unido, foi um dos motivos para fazer com que os preços da commodity subissem nesta segunda-feira. De acordo com a imprensa britânica, o motivo da paralisação é uma rachadura. Não há previsão de restabelecimento das atividades.

Às 8h, o contrato do petróleo bruto WTI com vencimento em janeiro operava em alta de 0,23%, com o barril negociado a US$ 57,23. Já os contratos de petróleo Brent com vencimento em fevereiro na Bolsa de Futuros ICE em Londres eram negociados a US$ 63,44 o barril.

Os barris operavam em alta pela manhã depois que a Administração Geral Aduaneira informou na última sexta-feira que as importações de petróleo na China subiram para 9,01 milhões de barris por dia em novembro, o segundo maior nível já registrado.

Os dados foram divulgados após a Administração de Informação de Energia dos EUA revelar, na quarta-feira, um grande aumento nos estoques de combustíveis dos EUA ao passo que a produção doméstica atingiu outro recorde semanal, fazendo quem os preços do petróleo caíssem muito. Foi a terceira semana consecutiva de aumento. Uma contagem maior de sondas aponta para um aumento na produção de petróleo dos EUA.

Um aumento na produção norte-americana ameaça afetar os esforços conduzidos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e um grupo de produtores externos à organização, incluindo a Rússia, no sentido de reequilibrar o mercado ao limitar a produção.

Na semana passada, foi definida a esperada extensão nos cortes de produção da Opep e outros produtores. O pacto, que terminaria em março, foi estendido até o final de 2018, com a inclusão da participação da Nigéria e da Líbia.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.