Bolsa fecha em leve alta de olho na votação da reforma da Previdência

O principal índice da bolsa paulista fechou em leve alta nesta segunda-feira (11), com a cautela de olho nas articulações para votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

O Ibovespa fechou em alta de 0,28%, a 72.936 pontos.

O governo determinou para o dia 18 a data provável para a votação da proposta, na última sexta (8).

Às 11h49, o índice subia 0,08%, a 72.792 pontos. O Ibovespa subiu 0,34%, a 72.731 pontos, na sexta, acumulando ganho de 0,65% na semana.

Entre os destaques positivos estão a Usiminas e a Braskem, subindo mais de 1%. Já entre as baixas estão Estácio e Kroton com queda de mais de 2%.

O dólar também fechou em alta nesta segunda-feira (11), com o temor voltando a crescer sobre a capacidade política do governo de garantir a votação da reforma da Previdência neste ano.

A moeda fechou com alta de 0,41%, a R$ 3,3053.

Às 11h49, a moeda caía 0,11%, a R$ 3,2883.

No cenário externo, o dólar trabalhava com leve queda ante uma cesta de moedas e também frente a algumas divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e a lira turca.

O Banco Central vendeu o total de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, em mais um leilão para rolagem do vencimento de janeiro. Até agora, rolou o equivalente a R$ 4,9 bilhões do total de R$ 9,638 bilhões que vencem no mês que vem.