Bovespa encerra sexta-feira em alta na expectativa de reforma da Previdência

Após operar em alta ao longo de todo o dia, o principal índice da bolsa paulista encerrou esta sexta-feira (8) com alta de 0,34%, a 72.731 pontos, refletindo o calendário acertado pelo governo com a Câmara dos Deputados e lideranças partidárias para votar o texto da reforma da Previdência no próximo dia 18.

O cenário externo também ajudou o tom positivo da sessão, após dados da balança comercial da China, que teve desempenho melhor que o esperado em novembro.

Entre as ações que impulsionaram o índice estão a Gerdau (+3,82), BRF SA (+2,57), Estácio (+2,41%) e Santander (+2,40%). A Petrobras (+0,59%) e a Vale (+0,40%) também registraram altas. Já na ponta negativa esteve a Kroton, com queda de -3,96%, reagindo à renúncia de Frederico Brito e Abreu como diretor financeiro da companhia, a Cosan (-2,09%), a Eletrobras (-1,69%) e Marfrig (-1,61%).

Dólar

O dólar inverteu a tendência do início do dia e fechou com alta de 0,17%, a R$ 3,292, ante ao real. A moeda norte-americana operava em queda nesta manhã, em meio a um cenário de maior tranquilidade sobre a reforma da Previdência e resultado positivo da balança comercial chinesa.

Às 10h27, a moeda tinha queda de 0,60% a R$ 3,2711.

Às 16h47, o dólar tinha alta de 0,18%, a R$ 3,2964.

O Banco Central manteve com sucesso a política de rolagem dos contratos de swap cambial de janeiro de 2018. Foram leiloados até 14 mil contratos, com vencimentos em março, maio ou outubro de 2018. O objetivo do BC é dar maior liquidez ao mercado em meio a uma semana de volatilidade na divisa por conta das incertezas quanto a reforma da Previdência.

No cenário externo, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos também influenciam na cotação da moeda. Foram gerados no país 228 mil postos de trabalho, sendo que a expectativa era de 200 mil novas vagas. Com isso, a taxa de desemprego se manteve em 4,1%.