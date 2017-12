Bolsa fecha em queda com mercado preocupado com votação da reforma da Previdência

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em queda nesta quinta-feira (7), pautado pelas incertezas em relação ao avanço das negociações para aprovação da reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou com queda de 1,1% aos 72.424 pontos.

Entre os destaques de queda estão a Petrobras e Vale, que registravam perdas de mais de 2%. Os bancos Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil também recuavam mais de 3%.

Às 11h43, o índice recuava 1,81%, a 71.943 pontos. Na véspera, o Ibovespa subiu 1%, a 73.268 pontos.

O dia começou com grande pessimismo após o governo Temer avaliar em reunião na véspera que não tinha avançado o suficiente para marcar a data da votação da reforma na Câmara dos Deputados.

O dólar, por sua vez, fechou em alta nesta quinta, também impulsionado pelo cenário político doméstico.

O dólar fechou com alta de 1,73%, a R$ 3,2865 na venda.

Às 11h49, o dólar avançava 1,68%, a R$ 3,2899 na venda, depois de recuar 1,26% nos últimos quatro pregões.

No cenário externo, o dólar rondava a estabilidade ante uma cesta de moedas, mas subia ante divisas de países emergentes.

O Banco Central vendeu o total de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de janeiro. Até agora, rolou o equivalente a 3,5 bilhões de dólares do total de 9,638 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.