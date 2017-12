Bolsa fecha em alta e dólar cai nesta quarta

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo fechou em alta nesta quarta-feira (6), com os mercados atentos às articulações do Planalto, que tem o objetivo de dar início ao processo de votação da reforma da Previdência ainda em 2017.

O Ibovespa fechou com alta de 1,19%, a 73.408 pontos.

O presidente Michel Temer terá encontros com líderes dos partidos para fazer uma avaliação dos votos para a reforma, enquanto o PMDB deverá fechar questão pela aprovação em reunião da Executiva nesta tarde.

Às 11h40, o Ibovespa avançava 0,46%, a 72.876 pontos. Na véspera, o índice caiu 0,74%, a 72.546 pontos. Nos dois pregões anteriores, o índice acumulou alta de 1,55%.

O dólar, por sua vez, fechou em leve queda ante o real nesta quarta-feira, com os investidores menos preocupados com a votação da reforma da Previdência.

O dólar fechou com queda de 0,11%, a R$ 3,2305 na venda.

Às 11h51, o dólar recuava 0,38%, a R$ 3,2292.

O Banco Central vendeu o total de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de janeiro. Até agora, rolou o equivalente a 2,8 bilhões de dólares do total de 9,638 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.