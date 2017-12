Petróleo recua após aumento na produção de shale oil nos EUA

Os barris de petróleo registram queda nesta segunda-feira (4), após dados que mostraram que exploradores de shale oil nos Estados Unidos aumentaram em dois o número de sondas, levando a contagem total para 749 sondas, valor mais alto desde setembro.

Os preços continuam, contudo, perto da máxima de dois anos e meio, graças à extensão nos cortes de produção definida na semana passada pela Opep e outros produtores, que já vinha influenciando o avanço da commodity. O pacto, que terminaria em março, foi estendido até o final de 2018, com a inclusão da participação da Nigéria e da Líbia.

Às 9h37, o barril de WTI para entrega em janeiro tinha queda de 1,15%, a US$ 57,69. Já o barril de Brent para fevereiro recuava 0,97%, a US$ 63,11.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.

