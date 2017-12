Petróleo fecha em alta após extensão de acordo da Opep com Nigéria e Líbia

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira (1º), repercutindo a decisão da Opep e de grandes exportadores de estender até o fim de 2018 o acordo de corte de oferta.

Na bolsa de Nova York, o contrato futuro para entrega em janeiro subiu 1,7% para fechar a US$ 58,36 o barril, enquanto o Brent, em Londres, avançou 1,7% e encerrou a sessão a US$ 63,68 o barril.

Nesta quinta-feira, membros da Opep e grandes exportadores como a Rússia decidiram, em reunião semestral do cartel na Áustria, prorrogar até o final de 2018 o acordo para retirar do mercado 1,8 milhão de barris/dia de oferta global, aumentando as apostas em um reequilíbrio do mercado.

O pacto, que terminaria em março, foi estendido até o final de 2018, com a inclusão da participação da Nigéria e da Líbia. O acordo ainda deve ainda ser revisado em junho.

A Nigéria limitou sua produção a 1,8 milhão de barris por dia e a Líbia a 1 milhão de barris por dia.

O mercado também acompanha tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Venezuela.

Às 9h37, o barril de WTI para entrega em janeiro tinha alta de 0,75%, a US$ 57,83. Já o barril de Brent para fevereiro avançava 0,88%, a US$ 63,18.

Às 15h40, o barril de WTI tinha alta de 1,71%, a US$ 58,38. No mesmo horário, o barril de Brent tinha alta de 1,77%, a US$ 63,74.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.

