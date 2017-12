Bolsa fecha em alta e dólar cai

O principal índice da bolsa paulista fechou em alta nesta sexta-feira (1º), abrindo espaço para compras em dia positivo para commodities, enquanto investidores seguem atentos as negociações para a reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou com alta de 0,43%, a 72.282 pontos.

A queda no último dia de novembro selou um mês de perdas para a bolsa, com queda acumulada de 3,15%.

Às 11h05 desta sexta, o Ibovespa tinha alta de 0,23%, a 72.138,37 pontos.

Às 15h23, o índice tinha queda de 0,25%, a 71.790 pontos.

Na véspera, o Ibovespa teve queda de 1%, a 71.971 pontos.

Já p dólar fechou em queda nesta sexta-feira (1º), com a volta do Banco Central ao mercado de câmbio e um movimento de correção.

A semana, entretanto, fecha com valorização em meio a preocupações com a capacidade do governo de conseguir apoio político para tirar a reforma da Previdência do papel.

O dólar fechou com queda de 0,46%, a R$ 3,2567 na venda.

O BC retomou os leilões de swap cambial -- equivalentes à venda futura de dólares. Nesta manhã, vendeu toda a oferta integral de até 14 mil contratos (ou 700 milhões de dólares) e, se mantiver esse ritmo, conseguirá rolar todo o vencimento de janeiro, que soma 9,638 bilhões de dólares.

O BC não atuou no mercado nos dois últimos meses porque não havia vencimentos de swap. Em setembro, quando fez a última atuação, o BC rolou apenas 6 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares vencendo no mês seguinte.

Na véspera, o dólar subiu 0,97%, a R$ 3,2716. No mês de novembro, a moeda ficou perto da estabilidade, com leve queda de 0,04%

Às 10h55, o dólar caía 0,17%, a R$ 3,2671.

Às 15h37, a moeda tinha queda de 0,39%, a R$ 3,2601.