Bovespa fecha em baixa, pressionada por incertezas sobre reforma da Previdência

O Ibovespa, principal índice da bolsa paulista, fechou em baixa de -1%, a 71.970 pontos, nesta quinta-feira (30), pressionado pelas incertezas em torno da aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional.

Às 11h06, o dólar avançava 0,39%, a R$ 3,2591 na venda.

As maiores quedas foram das ações da CPFL Energia ON (−22.90%); Eletrobras ON (−6.65%); Cemig PN (−6.27%); Eletrobras PNB (−5.60%); e Fibria ON (−2.40).

Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o governo ainda não tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, devido ao desgaste da base aliada com as votações das denúncias contra o presidente Michel Temer.

Na quarta-feira, o índice havia fechado em queda de 1,94%, a 72.700 pontos, menor patamar de fechamento em duas semanas.

Dólar

O dólar comercial fechou esta quinta-feira (30) em alta de 0,97%, cotado a R$ 3,272 na venda, dando continuidade à trajetória da véspera com menor otimismo do mercado sobre a votação da reforma da Previdência em breve.

É o segundo avanço seguido da moeda norte-americana, que subiu 0,98% na véspera. Mesmo com as duas altas, o dólar termina o mês praticamente estável, com leve queda de 0,04%. No ano, a moeda acumula valorização de 0,67%.