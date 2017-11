Petróleo fecha em queda na véspera da reunião da Opep

Os barris de petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira (29), com o mercado na expectativa para a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI fechou a US$ 57,47, caindo 0,90%. O Petróleo Brent para entrega em Fevereiro registrou perdas 0,77% para negociação a US$ 62,75 por barril.

A reunião da Opep acontece na quinta-feira, dia 30, em Viena. Os países podem decidir pela extensão ou não no plano de corte de produção da commodity.

Mais cedo, o Departamento de Energia dos EUA relatou que os estoques de petróleo bruto do país recuaram em 3,429 milhões de barris, enquanto as reservas em Cushing, Oklahoma, caíram em 2,914 milhões de barris. Já as importações do produto diminuíram

O ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, contudo, indicou nesta semana que há divergências entre grandes produtores sobre o período de extensão do pacto.

Às 9h46, o barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no Nymex, em Nova York, tinha queda de 0,45%, a US$ 57,73. Já o barril de Brent para fevereiro negociado na ICE, em Londres, recuava 0,40%, a US$ 62,99.

Às 13h25, o barril de WTI tinha queda de 0,38%, a US$ 57,77. No mesmo horário, o barril de Brent tinha queda de 0,21%, a US$ 63,11.

As últimas semanas garantiram recuperação à commodity, com a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na reunião desta semana, em Viena, firme uma extensão dos cortes de produção iniciados em janeiro deste ano e com previsão de término para março do ano que vem.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.