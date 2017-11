Em dia marcado pela cautela, bolsa fecha em queda e dólar sobe 

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em baixa nesta quarta-feira (29), com investidores cautelosos diante da aprovação da Reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou em baixa de 1,67%, aos 72.904,09 pontos.

Já o dólar fechou com alta nesta quarta-feira, em dia marcado pelas incertezas do mercado com a aprovação da Reforma da Previdência e com dados positivos da economia americana.

A moeda norte-americana fechou com alta de 0,98%, a R$ 3,239.

A moeda norte-americana foi pressionada pelas preocupações com possível paralisação do governo dos Estados Unidos depois que os democratas se retiraram de uma reunião com o presidente Donald Trump, aumentando a tensão política com os republicanos para votações na área tributária.

