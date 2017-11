Petróleo fecha em alta com expectativa pela reunião da Opep

Os barris de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (28), enquanto o mercado segue na expectativa pela reunião da Opep desta quinta-feira (30), que poderia firmar uma extensão do acordo de cortes na produção iniciado em janeiro deste ano.

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI fechou a US$ 57,99, subindo 0,21%. O Petróleo Brent para entrega em Fevereiro registrou perdas 0,25% para negociação a US$ 63,22 por barril.

O ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, apontou nesta terça que há divergências entre grandes produtores sobre o período de extensão do pacto. Enquanto a Arábia Saudita defende uma extensão de nove meses, a Rússia a consideraria longa.

A commodity também é pressionada pelo dólar mais forte, que deixa o petróleo mais caro para mercados de outras moedas e prejudica a demanda.

Às 9h53, o barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no Nymex, em Nova York, tinha queda de 1,02%, a US$ 57,52. Já o barril de Brent para fevereiro negociado na ICE, em Londres, recuava 1,01%, a US$ 62,74.

As últimas semanas garantiram recuperação à commodity, com a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na reunião desta semana, em Viena, firme uma extensão dos cortes de produção iniciados em janeiro deste ano e com previsão de término para março do ano que vem.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.