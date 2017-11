Bolsa e dólar fecham em queda nesta segunda-feira

O principal índice da bolsa paulista fechou em leve baixa nesta segunda-feira (27), atento às movimentações pela reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou em leve queda de 0,19%, a 74.017 pontos.

O governo ainda articula sua base para tentar emplacar a reforma da Previdência na Câmara ainda em 2017.

Às 11h13, o índice recuava 0,76%, a 73.596,38 pontos. As ações da Petrobras e da Vale recuavam no começo da sessão.

No último pregão, na sexta (24), o Ibovespa avançou 1,58%, a 74.594 pontos.

O dólar também fechou em queda nesta segunda, com investidores aguardando alguns eventos de risco nesta semana.

A moeda norte-americana fechou com queda de 0,17%, a R$ 3,2271.

O índice dólar, que mede a força da moeda frente a uma cesta ponderada de seis principais divisas, como o iene, também sofreu queda.

O dólar permanecia na defensiva em meio a preocupações de que a inflação persistentemente baixa prejudicará as perspectivas de aumentos dos juros do Federal Reserve. Investidores aguardavam a audiência de confirmação de Jerome Powell, diretor do Fed escolhido por Donald Trump como próximo presidente da instituição, na terça-feira.

As atenções também se voltam aos planos de reforma tributária do presidente Trump. Trump deverá realizar uma reunião com senadores do Partido Republicano na próxima terça-feira para discutir os esforços para aprovar a legislação proposta.

Às 11h28, o dólar recuava 0,40%, a R$ 3,2197.