Barris de petróleo fecham em direção oposta na expectativa pela reunião da Opep

O preço do petróleo fechou em queda nesta segunda-feira (27), na expectativa pelo resultado da reunião da Opep que ocorrerá na próxima quinta-feira.

Em Nova York, o petróleo WTI para entrega em janeiro perdeu 1,4% para encerrar a sessão a US$ 58,11 o barril. Já o Brent, seguiu na direção contrária ao avançar 0,6% para fechar o pregão a US$ 63,88 o barril.

O sentimento é de incerteza quanto a aprovação da Rússia para a renovação por nove meses do acordo de corte de produção global.

s 9h43, o barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no Nymex, em Nova York, tinha queda de 0,85%, a US$ 58,45. Já o barril de Brent para fevereiro negociado na ICE, em Londres, avançava 0,19%, a US$ 63,59.

As últimas semanas garantiram recuperação à commodity, com a expectativa de que a Organização, na reunião desta semana em Viena, firme uma extensão dos cortes de produção iniciados em janeiro deste ano e com previsão de término para março do ano que vem.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.