Petróleo fecha em alta nesta quinta

Os barris de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (23), com expectativa de que a Opep e outros dez grandes produtores anunciarão na próxima semana um aumento de seus limites de produção.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro fechou em alta de 0,2% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 63,42. O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou o pregão no International Exchange Futures (ICE) US$ 0,13 acima do valor final da sessão de ontem.

A entidade vai se reunir no próximo dia 30, em Viena, para decidir se continuará retirando do mercado 1,8 milhão de barris diários além do primeiro trimestre de 2018, a fim de continuar forçando os preços para cima.

O feriado de Ação de Graças nos EUA também influencia o mercado.

A alta recorde registrada na quarta-feira, que continuou nesta quinta, foi motivada pela queda nos estoques de petróleo dos Estados Unidos. Analistas projetavam uma queda de 1,5 milhão de barris nos estoques de petróleo, e a EIA apontou para queda de 1,8 milhão de barris. A produção, por outro lado, ficou em 9,658 milhões de barris por dia na semana passada.

A TransCanada, operadora do oleoduto Keystone, informou nesta semana uma redução no fluxo de petróleo para os EUA, em 85% até o fim deste mês, após um vazamento, o que pode gerar maior queda nos estoques norte-americanos.

Às 9h46, o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,60%, a US$ 62,94. Já o barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,24%, a US$ 57,88.

Às 15h58, o barril de WTI tinha alta de 0,88%, a US$ 58,53. No mesmo horário, o barril de Brent tinha alta de 0,21%, a US$ 63,45.

