Bolsa fecha em queda nesta quinta

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em queda nesta quinta-feira (23), com perdas nos setores de Industriais, Finanças e Consumo, levando as ações a uma baixa.

O Ibovespa fechou com queda de 0,04%, a 74.486 pontos.

Na ponta positiva, estre as maiores altas estão a Cemig, que subiu 4,41%, a Cia Paranaense de Energia, 3,49%, e a Tim que avançou 2,48%.

Na ponta negativa, está a Localiza Rent a Car, que caiu 66,69%, Ecorodovias Infraestrutura e Logistica, 2,44%, e Sabesp Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, 1,92%.

A apresentação do novo texto para viabilizar a aprovação das mudanças na Previdência Social também impacta os mercados.

Às 10h33, o Ibovespa recuava 0,37%, a 74.241,30 pontos.

Às 12h34, o índice caía 0,66%, a 74.028,81 pontos.

O dólar fechou em leve nesta quinta-feira. O índice dólar, que mede a força da moeda frente a uma cesta ponderada de seis das principais divisas do mundo, encerrou a quarta em 0,8% mais baixo, o maior declínio da moeda desde 16 de maio.

O dólar fechou com queda de 0,09%, a R$ 3,2213.

O desabamento da moeda aconteceu após as atas do Fed revelarem que o mercado ficou preocupado com a perspectiva da inflação, seguindo os comentários recentes feitos por Janet Yellen. A presidente do Fed, que deixa o cargo em fevereiro, afirmou estar “muito incerta”, provocando especulações que a trajetória de endurecimento para os próximos meses pode não ser tão agressiva quanto se pensava.

Às 10h48, em movimento de recuperação, o dólar subia 0,36%, a R$ 3,2358.

Às 12h52, o dólar avançava 0,27%, a R$ 3,2330.