Petróleo fecha em alta nesta terça-feira

Os barris de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (21), com a atenção dos investidores focada na próxima reunião da Opep.

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI fechou a US$ 56,73, subindo 0,55%. O Petróleo Brent registrou ganhos 0,45% para negociação a US$ 62,50 por barril.

A queda da produção registrada pelo Iraque no último mês como consequência dos confrontos com as forças do Curdistão iraquiano também afetaram nesta sessão.

Às 9h47, o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,27%, a US$ 62,39. Já o barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,30%, a US$ 56,59.

Às 12h53, o Brent avançava 0,31%, a US$ 62,41. Já o WTI registrava ganhos de 0,67%, a US$ 56,80.

As últimas semanas garantiram recuperação à commodity, com a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na reunião do dia 29 de novembro, em Viena, firme uma extensão dos cortes de produção iniciados em janeiro deste ano e com previsão de término para março do ano que vem.

A Opep firmou um pacto em novembro do ano passado para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018. O secretário-geral da Opep, Mohammed Barkindo, informou anteriormente que consultas estavam em andamento para uma possível extensão e adesão de mais países.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.