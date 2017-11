Fitch Rebaixa Ratings da JBS Para ‘BB-’

A Fitch Ratings rebaixou os IDRs em Moeda Estrangeira e Local da JBS S.A.'s (JBS) para ‘BB-’ (BB menos), de ‘BB’. As notas seniores sem garantias da empresa também foram rebaixadas para ‘BB-’, de ‘BB’. Ao mesmo tempo, a agência rebaixou o Rating Nacional de Longo Prazo da JBS para 'A'(bra), de 'AA'. Todos os ratings da companhia foram colocados em Observação Negativa.

O rebaixamento dos IDRs para ‘BB-’/Observação Negativa reflete a dependência da JBS de bancos para alongar sua dívida de curto prazo, relacionada ao seu acordo de estabilização com vencimento em julho de 2018.

De acordo com a agência, a ação de rating também reflete as incertezas diante das várias investigações envolvendo a JBS e a sua controladora. Os ratings da empresa foram mantidos nas categorias ‘BB’ e ‘A(bra)’ pois a agência acredita que a JBS conseguirá alongar sua dívida e as multas, se aplicáveis, serão administráveis.

A Observação Negativa será mantida até que os riscos jurídicos e de refinanciamento sejam reduzidos.