'Financial Times': Robôs transformam espaço de trabalho global

Exércitos de robôs se espalham por fábricas e armazéns ao redor do mundo, à medida que o ritmo acelerado de automação transforma uma grande diversidade de indústrias, aponta reportagem do Financial Times, assinada por Michael Pooler.

"E não é apenas em países avançados mas também em economias emergentes que as máquinas têm ganhado força, com as vendas globais da indústria de robôs tendo um acréscimo de 18% para o recorde de US$ 13 bilhões em 2016, de acordo com pesquisa da International Federation of Robotics (IFR)", pontua o jornal.

Ascensão dos robôs coincide com aumento nos preços de ações de fabricantes do setor

A ascensão dos robôs coincide com um aumento nos preços das ações de alguns dos maiores fabricantes do setor, incluindo os grupos japoneses Fanuc e Yaskawa, o conglomerado suíço de engenharia ABB e Kuka, da Alemanha. "Estes grupos têm se beneficiado da demanda crescente por máquinas sofisticadas que não mais apenas soldam carros e levantam ​​cargas pesadas, como também realizam funções complexas desde a produção de componentes eletrônicos até colocar chocolates em caixas", indica o FT.

Outra tendência é a crescente quantidade de tipos de robôs disponíveis, como os robôs colaborativos ou os "cobôs", especificamente planejados para interagir com pessoas. "O mercado da robótica tem crescido fortemente nos últimos quatro a cinco anos, e estamos otimistas de que o mercado deve continuar a crescer nos próximos três anos", diz Per Vegard Nerseth, líder do setor de robótica na ABB.

Robot army is transforming the global workplace