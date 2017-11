Bolsas da Ásia encerram pregão em alta nesta terça

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta terça-feira (21) em alta, seguindo o movimento dos mercados acionários de Nova York, impulsionadas pelo bom desempenho do setor de tecnologia.

Na China, os mercados tiveram mais um dia de ganhos razoáveis. O Shanghai Composto teve alta de 0,53%, a 3.410,50 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,79%, a 1.987,45 pontos.

No Japão, o Nikkei avançou 0,70%, a 22.416,48 pontos, revertendo queda de 0,60% da sessão anterior.

Em outras partes do continente, o sul-coreano Kospi registrou alta de 0,12%, a 2.530,70 pontos, também sustentado por papéis de tecnologia. O Taiex subiu 1,08%, a 10.779,24 pontos, em Taiwan. O Hang Seng avançou 1,91% em Hong Kong, a 29.818,07 pontos. O filipino PSEi foi a exceção do pregão e caiu 0,39% em Manila, a 8.289,19 pontos.