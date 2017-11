Bolsa fecha em alta nesta terça-feira

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em alta pelo terceiro pregão seguido nesta terça-feira (21), amparado pelas articulações do presidente Michel Temer para aprovação da reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou em alta de 1,27%, a 74.368 pontos.

Os negócios tiveram certa volatilidade na primeira parte do pregão, marcada pelo vencimento de opções sobre ações.

Às 10h37, o Ibovespa subia 0,92%, a 74.116,08 pontos. Na sexta (21), o índice registrou ganhos, pelo segundo dia consecutivo, apoiado em ganhos com ações de bancos e commodities.

Às 12h36, o índice avançava 1,37%, aos 74.440,94 pontos.

Já o dólar oscilou durante a manhã e fechou em leve alta nesta terça-feira (21), com os investidores de olho na cena política local, conforme o governo tenta avançar com as reformas.

O dólar fechou com alta de 0,03%, a R$ 3,2583.

Às 10h52, a moeda norte-americana tinha leve avanço de 0,07%, vendida a R$ 3,2595.

Às 12h51, o dólar recuava 0,14%, a R$ 3,2529.

No cenário externo, o dólar operou em baixa frente ao iene. Os volumes de negociação estavam relativamente leves antes do feriado do Dia de Ação de Graças na quinta-feira, que também é um feriado nacional no Japão.