'Bloomberg': Bradesco espera que eleições de 2018 não atrapalhem crescimento de 4% no crédito

Demorou mais que o esperado, mas o total de empréstimos concedidos por bancos no Brasil deve finalmente voltar a níveis pré-recessão, diz reportagem da Bloomberg. A publicação, citando o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aponta que mesmo que o país se direcione para uma "eleição incerta", as projeções para os créditos bancários em 2018 são "brilhantes".

"Se a alta do PIB chegar a 1,5%, com certeza, o crédito vai ter um aumento de 4% nos próximos 12 meses", disse Trabuco em entrevista à Bloomberg realizada em Nova York.

A Bloomberg frisa que o chefe do maior credor do Brasil por valor de mercado expressa confiança no presidente do Banco Central Ilan Goldfajn, e no ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dupla que ele apelidou de "time de campeões".

Para Trabuco, a dupla deve manter o país no caminho certo durante o ano eleitoral com uma política econômica alinhada que promova taxas de câmbio flexíveis, controle da inflação e cortes nos gastos governamentais.

O total de empréstimos do Brasil teve uma queda de 2% nos últimos 12 meses. O principal motivo foi a queda no crédito concedido a companhias, que registrou queda de 8,7%.