Bolsa fecha em forte alta e dólar cai

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo fechou em alta nesta quinta-feira (16), impulsionada por maior apetite por risco no exterior, além de balanços positivos.

O Ibovespa fechou em alta de 2,8%, a 72.809 pontos.

O destaque positivo desta quinta-feira eram as ações da Natura, com valorização que ultrapassou 15%, após a fabricante de cosméticos divulgar lucro líquido trimestral de R$ 61 milhões em seu primeiro balanço depois da compra da marca britânica The Body Shop.

Entre outras empresas que anunciaram os resultados do terceiro trimestre, a Sabesp também subia 4,4%, Energisa avançava 2,52%, BRMalls tinha leve alta de 0,41% e Cemig operava perto da estabilidade.

O dólar, por sua vez, fechou em queda nesta quinta-feira, com movimento de correção e seguindo o cenário externa, mas atento ao andamento da reforma da Previdência no Brasil.

O dólar recuou 0,90%, a R$ 3,2797 na venda.

No cenário externo, o dólar recuava ante divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e o peso mexicano, com o retorno dos investidores para esses ativos depois de se desfazerem um dia antes.

Porém ainda mantém cautela com o governo do presidente Michel Temer que se esforça para conseguir apoio político e aprovar a reforma da Previdência ainda este ano.