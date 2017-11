Petróleo fecha em alta nesta quinta

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira (9), com crescente tensão no Oriente Médio e seus possíveis efeitos sobre os níveis de produção.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro fechou em alta de 0,72% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 63,88. O barril de WTI fechou em alta de 0,49%, a US$ 57,09.

A Arábia Saudita pediu nesta quinta a seus cidadãos no Líbano que deixem o país o mais rápido possível, enquanto continua a escalada de divergências entre Riad e Teerã.

Às 9h46, o barril de Brent para janeiro, negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, avançava 0,14%, a US$ 63,58. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, operava em alta de 0,25%, a US$ 56,95.

Às 13h03, o WTI subia 0,81%, a US$ 57,27, já o Brent avançava 0,60%, a US$ 63,87.

As discussões sobre o corte continuam no período que antecede a reunião de 30 de novembro, na qual participam ministros de petróleo da Opep e de países externos à organização que fazem parte do pacto.