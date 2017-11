Especialista em gestão sustentável alerta para os riscos do consumo excessivo

Cada vez mais necessário para a construção de um mundo sustentável, o consumo consciente será tema de evento promovido pela Escola Nacional de Seguros, no próximo dia 10. As práticas ambientais responsáveis dão o tom da palestra que será ministrada por Dilma Pimentel, especialista em Gestão Sustentável e professora da UFF. Ela chama atenção para os problemas sociais, econômicos, ambientais e políticos causados pelos padrões excessivos de produção e de consumo.

A palestra “Letramento do Consumidor Consciente” auxiliará o entendimento do público sobre o mercado de consumo, avaliando produtos e seus impactos socioambientais. “É preciso uma reflexão sobre o papel de cada um: o consumidor consciente como indutor da gestão socialmente responsável das empresas”. A palestra é gratuita e tem como foco o Dia do Consumo Consciente, comemorado em 15 de outubro.

SERVIÇO

Letramento do Consumidor Consciente

Palestrante: Dilma Pimentel

Data: 10 de novembro

Horário: 16h

Local: Auditório da Escola Nacional de Seguros

Endereço: Rua Senador Dantas 74 / 4º andar

Inscrições gratuitas: link