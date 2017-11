'Bloomberg': Bitcoin emerge ainda mais após anúncio sobre futuros

O bitcoin estendeu seus ganhos para um novo recorde nesta quarta-feira (1°), depois que a CME Group, maior companhia de câmbio do mundo, anunciou que planeja lançar até o final deste ano contratos futuros baseados em bitcoin. A Bloomberg destaca que a criptomoeda subia 3,7% às 10h50 (no horário de Londres), no terceiro dia de ganhos.

O CME Group, ressalta a publicação, fez o anúncio apenas um mês após ter descartado tal plano. O CEO Terrence Duffy citou a crescente demanda dos clientes como a razão chave para a mudança de ideia.

A agência aponta que a posição da companhia de câmbio oferece para a "maior criptomoeda do mundo" um reconhecimento oficial importante, e uma chance de entrar para o mainstream financeiro. Para a publicação, com o lançamento de contratos futuros, mais investidores institucionais poderão investir no bitcoin, tendo sido anteriormente impedidos de fazer isto por questões regulatórias.

Agência aponta que medida da companhia de câmbio garante reconhecimento oficial importante

