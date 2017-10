Bovespa fecha pregão desta quinta-feira em queda

Nesta quinta-feira (19), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, fechou o pregão com uma ligeira queda, com o cenário externo menos favoráveis a ativos de risco. Com as ações da Petrobras entre as principais pressões negativas, com a queda no valor do barril de petróleo no mercado global.

O Ibovespa fechou o pregão do dia em queda de 0,4%, a 76.283 pontos.

Às 11h10, o Ibovespa registrava queda de 0,88%, aos 75.915 pontos. Os papéis ordinários da Vale tinham queda de 0,9%, e as ações preferenciais da Petrobras registravam queda de 0,7%. Os papéis ordinários da Magazine Luiza tinham queda de 3,4%, depois do avanço da véspera.

Às 17h11, o índice tinha queda de 0,54%, aos 76.175 pontos.

Na véspera, o Ibovespa avançou de 0,51%, aos 76.591 pontos.

Dólar sobe em dia de cautela de investidores

A moeda norte-americana fechou os trabalhos do dia em alta ante o real, depois da vitória de Michel Temer na Câmara, na segunda denúncia feita contra ele.

O dólar fechou o dia com queda de 0,34%, sendo vendida a R$ 3,176.

Às 11h38, o dólar avançava 0,17%, a R$ 3,1766.

Às 17h11, a moeda norte-americana tinha alta de 0,08%, a US$ 3,1737.

Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,12%, a R$ 3,1651 na venda