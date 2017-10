Bolsa registra queda enquanto dólar avança com cenário político no radar

O principal índice da bolsa brasileira registra queda nesta terça-feira (17), enquanto o mercado segue com cautela, de olho no cenário político do país.

Às 11h76, o Ibovespa registrava queda de 0,24%, aos 76.708 pontos. Os papéis ordinários da Vale tinham queda de 0,5%, e as ações preferenciais da Petrobras registravam alta de 0,3%.

Na véspera, o Ibovespa recuou 0,13%, aos 76.891 pontos.

A moeda norte-americana tem alta ante o real, mesmo que moderada, enquanto o mercado acompanha a tensão entre o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) e o governo de Michel Temer na semana em que a Casa analisa a segunda denúncia contra o peemedebista.

Às 11h23, o dólar avançava 0,01%, a R$ 3,1716.

Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 0,75%, a R$ 3,1727.

