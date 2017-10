Bolsa fecha em leve baixa e dólar sobe

O principal índice da bolsa paulista fechou com leve baixa nesta segunda-feira (16) com as ações do Itaú Unibanco entre as principais influências negativas.

O Ibovespa fechou com queda de 0,14%, a 76.881 pontos.

Às 11h56, o Ibovespa registrava alta de 0,32%, aos 77.235 pontos.

Às 17h15, o índice tinha alta de 0,43%, a 76.989 pontos.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,43%, aos 76.989 pontos.

A primeira parte do pregão foi marcada por vencimento de opções sobre ações, o que tende a favorecer volatilidade.

O cenário político continua no radar dos investidores, enquanto segue o processo de análise da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

Na ponta negativa do pregão, as Lojas Americanas e BRF lideravam as baixas do índice, com queda de mais de 2%. Itaú Unibanco recuava 0,43%.

Na outra ponta, Santander e Fibria eram os destaques de alta, com avanço de mais de 3%.

O dólar fechou em alta frente ao real nesta segunda-feira (16), com o cenário político doméstico voltando ao centro das atenções dos mercados.

O dólar fechou com alta de 0,75%, a R$ 3,1727 na venda.

Às 11h55, o dólar avançava 0,32%, a R$ 3,1558.

Às 16h58, a moeda tinha alta de 0,85%, a R$ 3,1723.

Na sexta-feira, o dólar fechou em baixa de 0,66%, a R$ 3,1491.

O mercado acompanha a tensão entre o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) e o governo de Michel Temer na semana em que a Casa deve analisar a segunda denúncias contra este.

No cenário externo, a afirmação da chair do Fed, Janet Yellen, na véspera, de que a economia dos Estados Unidos continuava forte e que deve haver contínuos aumentos graduais nas taxas de juros, impulsionou a moeda.

O dólar subia ante uma cesta de moedas e frente ao euro, num movimento de realização de lucros. E subia frente a algumas moedas de países emergentes, como o peso mexicano.