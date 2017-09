Bolsa fecha em queda e dólar encerra no maior nível do mês

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda nesta segunda-feira (25), com o mercado de olho na expectativa por desdobramentos da denúncia contra o presidente Michel Temer. O mercado avalia como a segunda denúncia pode influenciar o andamento da Reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou com queda de 1,26%, aos 74.443 pontos.

As ações da Petrobras estavam entre as principais influências positivas, enquanto os papéis da Vale registraram desvalorização.

O dólar, por sua vez, fechou em alta nesta segunda-feira (25), acompanhando a valorização da moeda no exterior, e em meio à cautela com a tramitação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara.

A moeda norte-americana retomou o patamar de 3,15 reais, o mais alto desde o final do mês passado.

O dólar fechou com alta de 0,95%, a R$ 3,1574 na venda.

A crise geopolítica entre os EUA e a Coreia do Norte serviu para que investidores realizassem lucros. Ainda no cenário externo, o dólar avançava ante uma cesta de moedas, ajudado pelo recuo do euro após as eleições alemãs na véspera, e tinha valorização ante divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

No cenário interno, a expectativa pela leitura da nova denúncia contra o presidente Michel Temer segue no radar dos investidores.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional -equivalentes à venda futura de dólares - no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, já rolaram 4,2 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vence no mês que vem.