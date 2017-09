FED mantém taxa de juros e anuncia redução de estímulos

O Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos, manteve sua taxa de juros inalterada, entre 1% e 1,25%, nesta quarta-feira (20). No anúncio, a entidade informou ainda que irá iniciar, a partir de outubro, uma redução gradual em seu programa de estímulos. O programa foi ampliado após a crise econômica de 2008 com o objetivo de injetar mais dinheiro na economia do país.

Ainda segundo o FED, a ideia da entidade é terminar este ano com mais um aumento de taxas, fechando 2017 com os juros básicos entre 1,25% e 1,5%. No documento, o banco central prevê que o Produto Interno Bruto dos EUA crescerá 2,1% em 2018, mantendo a previsão estável, e aumentou a previsão para 2019, com alta de 2%.